Velké lesní požáry trápily Česko už v minulosti. Jeden z největších byl v roce 2012 nedaleko Bzence na Hodonínsku. Dnes už je plocha opět posetá rostoucími stromy, nicméně než se příroda v místě vrátí do původní podoby před požárem, potrvá to podle odborníků ještě desítky let.