Odborníci se snaží vrátit přírodní ráz dříve narovnaným korytům řek. Ministerstvo životního prostředí plánovalo do příštího roku obnovit více než dvě stě kilometrů řek, nicméně dosud se to podařilo jen u čtyřiceti kilometrů. Například alespoň částečnou obnovu by si zasloužila podle vědců řeka Odra v Ostravě. Správce povodí ovšem namítá, že je současný stav vyhovující.