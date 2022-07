Baxa chce do první poloviny příštího roku připravit novelu audiovizuálního zákona

V Otázkách Václava Moravce ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že by novela audiovizuálního zákona měla změnit systém filmových pobídek, vyřešit postavení nezávislých producentů nebo zajistit účast zahraničních streamovacích služeb při financování české tvorby. Novela má být připravena do první poloviny příštího roku. Podle některých zástupců oboru je ale audiovizuální průmysl v takové krizi, že by vláda měla přijmout i krátkodobá řešení.