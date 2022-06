UK: Vondráček, Žáček, Vlček, Okamura a Marvanová ke kauze Dozimetr

Starostové a nezávislí začínají hledat nástupce Petra Gazdíka ve vládě. Předseda hnutí Vít Rakušan dal v neděli najevo, že by končícího ministra školství mohl nahradit některý ze senátorů. Nejraději by ale byl, kdyby se novým šéfem resortu stal někdo, kdo je s hnutím nejen spřízněn, ale je i jeho členem. V rozhovoru pro Radiožurnál se zmínil i o eventualitě návratu Roberta Plagy do čela ministerstva. První návrhy chce Rakušan představit premiérovi Petru Fialovi (ODS) v úterý. Kandidáta hodlá vybrat do konce týdne, následovat budou konzultace s prezidentem Milošem Zemanem.