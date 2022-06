Extrémní sucho nechává Italy bez pitné vody. V ohrožení je i úroda

Další těžká rána pro obyvatele severní Itálie. Pádská nížina zažívá největší sucho za posledních 70 let. Nedostatek vody v nejdelší italské řece už se výrazně promítá i do života lidí v blízkém i vzdáleném okolí. Přes sto vesnic chce zavést přídělový systém pitné vody do domácností. Ve vážném ohrožení je navíc letošní úroda z oblasti, odkud jinak pochází přes 40 procent v Itálii vypěstovaných plodin.