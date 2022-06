90’ ČT24: Hnutí STAN v problémech – výměna ministra

Česko hodlá během svého předsednictví v Radě Evropské unie klást důraz na další podporu Ukrajiny, jejíž kandidaturu do EU by mohl schválit tento týden summit unijních lídrů. Po jednání s kolegy z ostatních členských zemí to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský, který za českou vládu symbolicky převzal vedení pro příští ministerská zasedání. S kolegy debatoval například o tom, jak se pokusit pomoci vývozu ukrajinského obilí znemožněnému ruskou blokádou a jak zároveň bojovat s ruskou propagandou, podle níž za nedostatek potravin mohou unijní sankce.