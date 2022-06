Newsroom ČT24: České předsednictví v Radě EU a práce reportérů

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že se kvůli kauze korupce na pražském magistrátu nechystá rezignovat. S ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN) mluvil v pátek a on mu nabídl rezignaci. „Řekl jsem mu, že i když není obviněný, podezřelý ani není nijak zapojen do té kauzy, tak s ohledem na to, jakou kariéru pan Redl budoval, jsou schůzky pana Gazdíka nepřijatelné,“ vysvětloval Rakušan v pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že v souvislosti s korupční kauzou příští týden plánuje odvolat ředitele České Pošty Romana Knapa, který se s obviněným podnikatelem Michalem Redlem měl také setkat.