Naprostá bezpečnost i spolehlivost - to jsou hlavní požadavky na kontejnery, ve kterých se bude ukládat odpad z jaderných elektráren. Třeba Švédové teď vyvíjejí nový typ, který už testují v extrémních podmínkách. Vydržet musí radiaci a vysoké teploty, zároveň musí odolat korozi ve slané vodě - a to stovky tisíc let.