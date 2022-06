Houbařům nově pomáhají i hydrometeorologové. Na svém webu začali pravidelně ukazovat mapu oblastí, ve kterých by houby mohly růst. Obecně platí, že začínají nejvíce růst po vydatných deštích a následném teplém počasí, nejvíce v rozmezí od července do září. Do budoucna chtějí do mapy zahrnout třeba i druhy stromů v lese, to by mělo data ještě zpřesnit.