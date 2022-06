Už v první den Putinovy války se dala do pohybu vlna uprchlíků. Někteří do bezpečnějších krajů uvnitř země, jiní za hranice. Nejvíc se jich vydalo do Polska – skoro čtyři miliony – a víc než milion tam zůstal. Teď se směr migrace pozvolna obrací. Ukrajinci tvrdí, že zpět do země přichází přibližně 30 tisíc lidí denně.