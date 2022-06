Tradiční výroba chleba v Gruzii vyžaduje po pekařích dobrou fyzickou kondici. O co je totiž jednodušší recept, o to je krkolomnější proces výroby. Chlebové těsto ve tvaru válců se skládá hluboko do pece podobné studni zapuštěné do země a pekař se do ní musí často spustit i hlavou dolů. Podle prodejců i zákazníků se ale tvrdá dřina vyplácí.