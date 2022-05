Vyšyvankový průvod ukrajinských uprchlíků prošel Prahou

Tento týden by za běžných okolností na Ukrajiny slavili dny věnované jednomu z národních symbolů, košilím zdobeným folklórními vzory neboli „vyšyvankám“. Lidový zvyk si váleční uprchlíci připomínali alespoň v Česku. V neděli odpoledne prošel jejich tradiční průvod centrem Prahy. Když jste donuceni odejít a máte možnost nějakého spojení s rodnou kulturou, tak vás to velmi přitahuje. Mohu tu dělat co mám ráda, a na chvíli si připadat, že jsem doma, pochvalovala si utečenkyně Lesja Butenková.