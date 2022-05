Studio 6: Generál ve výslužbě Petr Pavel o aktuálním vývoji války na Ukrajině

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové budovy filharmonie v Praze se stalo dánské studio Bjarke Ingels Group. Výsledky v úterý vyhlásili zástupci hlavního města a jeho Institutu plánování a rozvoje. Budova by podle plánů vedení města měla být hotová v roce 2032, náklady se odhadují asi na šest miliard korun. Nové kulturní centrum s několika sály, které by mělo být i sídlem České filharmonie, má stát u stanice metra Vltavská. Tam se na venkovní výstavě mohou zájemci od 19. května do 30. června s vítězným návrhem seznámit.