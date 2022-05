Tomáš Pojar byl hostem Interview ČT24

Rekonstrukce Barrandovského mostu naplno vypukla v pondělí. Již v posledních týdnech byl ale provoz poněkud omezen a v sobotu začali dělníci připravovat nové značení. V pondělí odstartovaly samotné stavební práce. Dokud neskončí, bude v každém směru o jeden jízdní pruh méně než obvykle (tři místo čtyř). Navíc v letošní etapě oprav nebudou moci najet na most auta přijíždějící od jihu po Strakonické. Rekonstrukce Barrandovského mostu je rozvržena do čtyř etap, každá je plánována do jednoho roku a všechny potrvají zhruba tři měsíce.