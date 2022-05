Vítězem 66. ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize se v Turíně stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra. Obdržela 631 bodů. Do finále se letos dostal také český zástupce – kapela We Are Domi nakonec získala 38 bodů a skončila podle oficiální tabulky na 22. místě.