U Litvínova vykáceli vzácné buky. Případem se zabývá inspekce

Česká inspekce životního prostředí začala vyšetřovat těžbu vzácných, dvě stě let starých bukových lesů v Krušných horách u Litvínova. Podnět k prošetření podala organizace Greenpeace, podle níž se Lesy ČR, které pozemky vlastní, dopustily přestupku. „Rozhodně to není výběrový způsob kácení, došlo k narušení celé lokality,“ říká koordinátorka organizace Greenpeace Nikol Krejčová. Lesy ČR to však odmítají. „Těžbu jsme provedli v souladu souborem doporučených opatření. Těžba byla legální a zákon jsme neporušili,“ uvedla mluvčí Eva Jouklová.