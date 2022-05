Věže Karlova mostu spojují v pátek do půlnoci a znovu v sobotu od osmi večer do půlnoci laserové paprsky. Signal Festival touto instalací slaví deset let své existence, pondělní Mezinárodní den světla i přínos vědy. Paprsky budou navíc v některých intervalech modro-žluté na podporu Ukrajiny v boji proti ruské agresi.