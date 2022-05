Do finále hudební soutěže Eurovize postoupil český zástupce, tříčlenná kapela We Are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Ve finále, které se uskuteční v sobotu večer v Turíně, se utká s dalšími interprety včetně zástupců takzvané velké pětky, a to Itálie, Francie, Španělska, Británie a Německa. Pořadatel soutěže popisuje kapelu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce.