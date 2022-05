Začal festival Divadelní Flora

Letošní hlavní Pulitzerovu cenu za novinářskou práci, která je udělována za veřejnou službu, dostal list The Washington Post za zpravodajství kolem nepokojů v sídle Kongresu z loňského ledna. List The New York Times pak dostal hlavní ocenění za mezinárodní zpravodajství za sérii článků o amerických úderech bezpilotními letouny na Blízkém východě, které kvůli chybám při identifikaci cílů vedly k úmrtím civilistů. Zvláštní uznání dostali novináři působící na Ukrajině, kteří informují o vývoji ruské invaze.