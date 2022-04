Český Krumlov po dvou letech ožívá a do města se opět vracejí turisté. Návštěvnost historického centra, které je na seznamu památek UNESCO, podle průvodců v dubnu roste, a to hlavně díky tuzemským turistům a návštěvníkům z okolních zemí. Bez omezení už můžou také na zámek a do muzeí.