Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman, informoval ve středu Pražský hrad v tiskové zprávě. Zeman měl podle zákonných pravidel na vyhlášení termínu čas do začátku prázdnin, rozhodnutí podléhá kontrasignaci premiéra Petra Fialy (ODS).