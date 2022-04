V souvislosti s masakry na Ukrajině se často připomínají příběhy z kruté války v bývalé Jugoslávii. A 5. dubna to bylopřesně 30 let, kdy začalo obléhání Sarajeva. Z tohoto města tehdy utíkala se svými rodiči malá Vesna Evans. Jako desetiletá se pak ocitla v Praze. Příběh malé uprchlice vepsala do knihy Sametový domov.