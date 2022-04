Z moderního světa 21. století do středověku. Tak popisuje cestu do Buče zpravodaj ČT David Borek, který se na místo vydal. Do vesnice vjeli s kameramanem Karlem Manem postranní cestou přes provizorní most, jeden z mála, který tam po válce zbyl. Hned sto metrů za mostem viděli ležet lidské tělo. Mrtvý muž v civilním oblečení stále držel v ruce klíče od svého domu. Kolemjdoucí neznají jeho jméno, ví pouze, že tam leží už delší dobu.