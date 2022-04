O víkendu klesl počet pacientů v nemocnicích nakažených covidem-19 pod 1500, což je zároveň nejnižší hodnota od začátku roku. Podobné to je i s počty nově nakažených. V Česku v neděli přibylo 1658 nových případů covidu-19, u dalších 313 lidí je podezření na opakovanou nákazu. Je to téměř nejnižší letošní počet – méně pozitivních testů bylo pouze na Nový rok. Proti minulému týdnu je to pokles zhruba o 600 případů. Nejnižší od začátku roku – dokonce nižší než 1. ledna – byl ovšem i počet provedených testů.