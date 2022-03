Události: Ministři připraví zvláštní zákon o národních sankcích

Kvůli poruše vodovodních řadů v Líšnické ulici v Praze 13 je bez dodávek vody zhruba 77 tisíc odběratelů v lokalitách Jinonic, Stodůlek, Ořechu, Řeporyj, Zadní Kopaniny a části Prahy 13. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) by měly začít napouštět vodovodní řady v západní části Prahy v průběhu čtvrtka. Obnova potrubí by měla začít ve středu večer, do té doby budou pokračovat práce na jeho odkrytí. Příčinou havárie byla zřejmě únava materiálu, řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Městská část Praha 13 informovala, že kvůli poruše jsou ve středu uzavřené některé školy a školky.