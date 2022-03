Češi si začínají vybírat letní dovolenou. Podle odhadu Asociace cestovních kanceláří by jich mělo letos vyjet do zahraničí na dva a půl milionu. Už tradičně nejčastěji tráví dovolenou v Chorvatsku. Jen letos se tam chystá skoro 800 tisíc Čechů. Loni to přitom byla necelá polovina. Pro vstup do země jsou stále platná protikoronavirová opatření.