Události: 25. den bojů na Ukrajině

Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu ke zvládání přílivu uprchlíků. V Partii Terezie Tománkové CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Dále informoval, že o maximální částce domácnostem za ubytování běženců kabinet bude příští týden jednat. Počet lidí, kteří dostali v Česku speciální víza, překročil 200 tisíc. V případě, že z Ukrajiny uprchne například deset milionů lidí, bude nutné hledat řešení na úrovni EU, řekl Rakušan s tím, že nemůže vyloučit uprchlické tábory. Tolik lidí zatím podle OSN opustilo své domovy včetně těch, co se přesunuli do jiné části země.