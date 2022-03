Česko před 23 lety vstoupilo do NATO. Dává to naději, že nebudeme obětováni agresorovi, hodnotil Havel

Přesně před třiadvaceti lety vstoupilo Česko do Severoatlantické aliance. Spolu s Polskem a Maďarskem bylo mezi prvními zeměmi z bývalého komunistického bloku ovládaného Sovětským svazem. „Dává nám to skutečně velikou naději, že už nebudeme nikdy okupováni nebo obětováni nějakému agresorovi,“ hodnotil vstup do Aliance tehdejší prezident Václav Havel. NATO má v současnosti třicet členů.