Šéfa Kremlu Vladimira Putina přivedla moc do stavu absolutní ztráty soudnosti. V Událostech, komentářích to řekl ruský spisovatel a satirik Viktor Šenderovič. Putin se zřejmě nezastaví před ničím a Rusové budou za jeho počínání těžce platit, míní Šenderovič, který musel kvůli kritice režimu nedávno z Ruska emigrovat. Do Česka přijel na premiéru filmové adaptace své satirické hry Vidět Salisbury.