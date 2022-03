Americký ministr zahraničí Blinken na návštěvě Litvy

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli odpoledne oznámil, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do Česka kvůli ruské invazi, se podle odhadů od pátku zdvojnásobil na sto tisíc. Podle ministra převažují ženy, děti a lidé ve vyšším věku, cestují vlaky, autobusy i auty. Ministerstvo obrany eviduje 284 žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil, uvedla vedoucí tiskového oddělení resortu Jana Zechmeisterová. Osvědčila se i asistenční centra pro ukrajinské uprchlíky, například to v Praze jich odbavilo už přes deset tisíc.