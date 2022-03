Soud s exředitelem waldorfské školy Semily

Z Ukrajiny uprchlo během týdne od začátku ruské invaze už více než milion lidí. Uvedl to Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterého jde co do rychlosti o bezprecedentní exodus v tomto století. Zástupci zemí Evropské unie ve čtvrtek přijali režim dočasné ochrany pro lidi prchající z Ukrajiny. Mimořádná pravidla využívá Unie poprvé ve své historii.