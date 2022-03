Vysoce postavení čínští představitelé požádali na začátku února ruské činitele, aby Moskva nespouštěla invazi na Ukrajinu před koncem zimních olympijských her v Pekingu. Uvedl to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na americké a evropské činitele, kteří se odvolávali na zprávu západní tajné služby.