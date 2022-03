Už stovka Čechů chce odjet bojovat na Ukrajinu. Nicméně podle zákona musí každému zvlášť povolit vstup do cizí armády prezident republiky. Podmínky, za nichž by se Češi mohli obrany Ukrajiny aktivně účastnit, si chce s Milošem Zemanem vyjasnit i premiér Petr Fiala (ODS). Jasno by mělo být koncem týdne.