Část obyvatel Ukrajiny se snaží před konfliktem uprchnout na západ země. Jde většinou o rodiny s dětmi. K přepravě slouží zejména vlaky, do kterých není potřeba žádný lístek ani rezervace. Do jednoho z přeplněných vlaků se za účelem evakuace dostal i štáb České televize, který do Prahy reportuje o ruské agresi.