Šest ruských velkých výsadkových lodí míří ze Středozemního do Černého moře, aby se tam zapojily do plánovaných vojenských cvičení. Rusko kromě toho zahájilo manévry na jihu země s použitím obrněných vozidel a dělostřelectva. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba popřel, že by francouzský prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj posuzovali mimoblokové postavení Ukrajiny. Reagoval na spekulace tisku o údajné dohodě Macrona a šéfa Kremlu Vladimira Putina. Ve snaze zmírnit napětí plynoucí z hromadění ruských jednotek kolem Ukajiny se připravují další diplomatická jednání.