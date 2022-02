Rok po uzavření šachet na Karvinsku se v nich stále těží metan. Z podzemí se bude odčerpávat ještě několik desítek let, než opuštěné doly definitivně zaplaví voda. Potrubí, kterým se dostává na povrch, měří přes deset kilometrů. Pokud by se důlní plyn v chodbách nahromadil, hrozil by výbuch. Vytěžený metan je zároveň důležitým zdrojem energie.