V sobotu se mimořádně otevře chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku, a to při příležitosti 25. výročí jeho úmrtí, které připadá na čtvrtek 3. února. Návštěvníci uvidí také nábytek z Hrabalovy pozůstalosti, o kterém se donedávna nevědělo. Objekt je zatím ve stavu, v jakém ho opustili předchozí majitelé. Plánovaná expozice by se měla otevřít na konci března 2024 při příležitosti 110 let od spisovatelova narození, řekl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).