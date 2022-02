Kabinet by měl státní rozpočet na letošní rok schvalovat příští týden, konkrétně ve středu 9. února, avizoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že jednání o rozpočtu by se měla uzavřít na úterní schůzce předsedů vládních stran 1. února. Koalice si dala za cíl schválit rozpočet do konce března s úsporami na výdajové straně za 80 miliard korun. V lednu stát v rámci provizoria hospodařil s přebytkem 3,9 miliardy korun.