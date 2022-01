České zásobníky zemního plynu jsou neobvykle prázdné. Zbývá v nich jen 40 procent, na leden nejméně suroviny za posledních deset let. Podle vlády je to zatím dost. Země Evropské unie už se začínají chystat na situaci, kdy by náhle přišly o zahraniční dodávky. Ty ruské stále tvoří asi tři čtvrtiny české spotřeby. Naopak prodej suroviny tvoří tři čtvrtiny příjmů ruského rozpočtu.