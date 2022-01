Milostivé léto pro dlužníky by se mohlo letos od začátku září do konce listopadu zopakovat. Nyní se jedná o parametrech druhé oddlužovací akce. Na úterní tiskové konferenci to oznámili ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný.