Sněhové zpravodajství

Lidé s postižením a senioři by mohli za pobyt v domovech i péči doma od března zaplatit víc. Navýšení úhrad má umožnit novela vyhlášky, kterou připravilo ministerstvo práce. Upravuje nejvyšší možné částky, které mohou poskytovatelé za sociální služby žádat. Úhrady se neměnily osm let. Za den v zařízení a za stravu by se podle návrhu mohly zvednout o pětinu, za hodinu pomoci a podpory pak o 12 až 14 procent. Provozovatelé služeb si dlouhodobě stěžují na nedostatek peněz a žádají navýšení částek. Poukazují na zdražování a vyšší náklady, ale i na růst penzí a příspěvků na péči. Některé organizace na podporu handicapovaných ale záměr zvednout ceny kritizují.