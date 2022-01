Zemřel rocker Meat Loaf. Bylo mu 74 let. Do hudební historie se zapsal především albem Bat Out of Hell, které se drží mezi nejprodávanějšími nahrávkami všech dob. Mezi jeho hity patřila téměř desetiminutová skladba Paradise by the Dashboard Light či píseň I'd Do Anything for Love, za níž si vysloužil hudební cenu Grammy. Meat Loaf byl také herec, zahrál si třeba v Klubu rváčů.