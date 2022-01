Solární panely na vodě. To je nový projekt, který vzniká na hladině nádrže ve Štěchovicích v okrese Praha-západ. Zatím se jedná o zkušební projekt, nicméně ještě letos by energetici rádi zapojili elektrárnu do sítě. V zahraničí fungují podobné instalace už několik let, často i v mnohem větším měřítku.