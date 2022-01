Zpřísnění zákazu vlastnictví médií nebo přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů vláda podpořila. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Novelu skupiny koaličních poslanců v čele s Jakubem Michálkem (Piráti) projedná sněmovna. Nyní navrhovaná úprava by měla být účinná od července. Politikům, na něž se bude ohledně médií vztahovat, dá 60denní lhůtu na to, aby se s ní vypořádali.