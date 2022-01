Vrchol Pusteven v Beskydech opět zdobí ledové sochy. Letošní výstava má hned dvě témata - znamení zvěrokruhu a vesmír. Výstava začala na Pustevnách v sobotu a přístupná bude do té doby, dokud bude sochám přát počasí - to znamená, dokud se nerozpustí. Podle organizátorů akce by mohly ledové sochy na Pustevnách vydržet aspoň měsíc.