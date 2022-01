V Česku začal už čtvrtý ročník Ptačí hodinky

V Česku začal čtvrtý ročník takzvané Ptačí hodinky, tedy akce, během které lidé sčítají zimující ptáky. Zapojit se může kdokoli, kdo má zájem. Ptačí hodinka probíhá tak, že zájemci do krmítek nasypou semena, ořechy nebo běžně prodávané lojové koule bez sítek a pak už jenom sledují a zapisují opeřence, které krmítko naláká. Údaje se přes webovou stránku nebo i poštou odesílají České ornitologické společnosti. Do letošní akce se mohou lidé zapojit do konce tohoto týdne.