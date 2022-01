Daniel Stach: „Člověk, který je ve firmě pozitivně testován antigenem, jde do karantény, nikoli do izolace.“

Kvůli zdražení energií vláda ve středu schválila navýšení částky pro výpočet příspěvku na bydlení. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci. Pokud by náklady dál výrazně rostly, kabinet může rozhodnout o dalším navýšení podpory. Dodavatele elektřiny v Česku v loňském roce změnilo rekordní množství zákazníků, podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) jich bylo přes sedm set tisíc – o čtvrt milionu víc než v předchozím roce. Rekordní byly i počty změn dodavatelů plynu. Důvodem bylo i to, že několik dodavatelů energií loni skončilo.