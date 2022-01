V Národní přírodní rezervaci Boubínský prales by se měla zvětšit bezzásahová oblast. Podle vědců totiž rostou čtyři sta let staré smrky i mimo nejchráněnější území, které je dnes oplocené a nepřístupné. Zpřísnění podmínek ochrany by ale znamenalo složitější zásah proti kůrovci. Už loni kvůli tomu protestovala skupina aktivistů.