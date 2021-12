Virus SARS-CoV-2 mnoho vědců překvapil tím, jak moc se mění, jak se vyvíjí. Co udělá koronavirus v roce 2022? Co je varianta omikron? Jak rychle se šíří a co je její největší nebezpečí? Na často kladené dotazy odpovídal redaktor a moderátor ČT Daniel Stach.