V Paříži sklízí obrovský úspěch neobvyklá výstava. Spojuje dvě desítky umělců z různých zemí, kteří si vymysleli vlastní miniaturní svět postavený do kontrastu s tím skutečným. Ve francouzské metropoli je expozice k vidění do půlky ledna, v příštím roce by měla dorazit i do Prahy.